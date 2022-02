VÄRSKE INFO | Kuidas hüvitatakse kaugkütte hinnatõus kodutarbijatele?

Sel aastal kulub riigil umbkaudu 300 miljonit euro eri energiatoetustele, vahendas eile ERR . Minister Taavi Aas nõustus, et see on ühekordne abimeede ja järgmisel aastal seda korrata oleks väga ebamajanduslik.

"Olen päris kindel, et selle talve olukorrast tehakse põhjalikud järeldused igal pool Euroopas, sest olukord on sarnane igal pool. Üks suur põhjus, miks meil on sellised energiahinnad, olid kõrged gaasihinnad, ja need on omakorda põhjustatud madalatest gaasivarudest. Järgmisel aastal on Eesti gaasivarud piisavad," lubas Aas.