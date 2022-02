Eestlane valiti maailma 25 parima tehnoloogiajuhi sekka

USA väljaande The Software Report edetabel koondab 25 tehnoloogiasektori tippjuhti, kes on silma jäänud ettevõtte tehnilise võimekuse kasvatamise ja nutikate tarkvaratoodete loomisega. Edetabelis tunnustatakse inimesi, kes juhivad suuri meeskondi ja ehitavad klientidele lahendusi, mis aitavad äri kasvatada.

“Liitusin Pipedrive’iga kaheksa aastat tagasi, kui ettevõttes töötas kõigest 25 inimest. Nüüd kuulub meie meeskonda rohkem kui 900 andekat ja tarka liiget. Selle pika aja jooksul olen pidanud tiimiga lahendama mitmeid keerulisi väljakutseid ja need hetked on mulle õpetanud, kui oluline on inimeste ja meeskonnatöö roll tehnoloogilises arengus. Iga mõjuka tehnoloogiajuhi taga on tugev ja pühendunud tiim ning tegelikult kuulubki see tunnustus hoopis meie inimestele,” sõnas Pipedrive’i pikaajaline tehnoloogiajuht Sergei Anikin.

Sergei Anikin on Pipedrive’i tehnoloogiavaldkonda juhtinud viimased kaheksa aastat. Isejuhtivate meeskondade entusiastina on tema eestvedamisel Pipedrive’is juurutatud agiilset organisatsioonimudelit, mis võimaldab ettevõttel kiiresti kasvada ka keerulistes oludes. Anikin usub, et tehniline pärand ei tohiks mitte kunagi takistada innovatsiooni ning organisatsiooni arengu seisukohalt on ülioluline lasta tehnilistel ja tootejuhtimise meeskondadel keskenduda õigetele asjadele.

Anikini juhtimisel jätkas Pipedrive kiiret kasvu ka COVID-19 tervisekriisi ajal. Ettevõtte edu jäi silma USA juhtivale investeerimisfirmale Vista Equity Partner ja 2020. aasta lõpus sõlmitud müügitehinguga sai Pipedrive’ist Eesti viies ükssarvik. Täna kasutab Pipedrive’i müügitööriistu ligi 100 000 ettevõtet üle terve maailma. Enne Pipedrive’iga liitumist töötas Anikin üle seitsme aasta Skype’is ja tema karjäär sai alguse Swedbankis, kus ta juhtis arendusmeeskonda. Eelmise aasta lõpus otsustas Anikin, et tema teekond on Pipedrive’is jõudnud loomuliku lõpuni ja annab selle aasta kevadel teatepulga üle uuele tehnoloogiajuhile Agur Jõgile.