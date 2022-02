Tele2 juhi Chris Robbinsi sõnul on Eestis on interneti püsiühenduse hinnad võrreldes teiste riikidega ühtviisi kallid era- ja äriklientidele. Ta selgitas, et Eesti ülikiire interneti turg ei toimi, kuna olulise turujõuga Telia kontrollib turgu ega lase konkurente ligi ülikõrgete hulgihindade ja füüsilist ligipääsu takistavate meetmete abil. "Tele2 hinnangul saab ülikiire kaabelinterneti teha laialdaselt kättesaadavaks ainult efektiivse hulgituru ja mõistlike hindade kaudu," lisas Robbins.