Baltic Horizon Fund teatas dividendidest

Väljamakse tehakse möödunud aasta neljanda kvartali kaalutud keskmisest puhasväärtusest. Väljamakse suurus kokku on ligikaudu 2,27 miljonit eurot, mis ühe osaku kohta on 0,019 eurot, teatati pressiteates.

Väljamaksed Fondi arvelt tehakse 22. veebruar 2022.a. Ex-kuupäev ehk päev millal aktsia hakkab kauplema dividendi võrra odavamalt on 17. veebruar 2022. Väljamakseid on õigus saada osakuomanikel, kes on registrisse kantud kui osakuomanikud 18. veebruari lõpu seisuga.