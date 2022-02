Avatakse Rapla riigimaja, mille ehitamine läks maksma üle 5 miljoni euro

Riigimaja võimaldab inimestele pakkuda võimalikult laia ringi avalikke teenuseid ühes kohas ning selle eesmärk on, et maakonnas oleks võimalikult kerge ametiasju ajada. Hoone toob ühe katuse alla riigiasutused, mis varem paiknesid Rapla linnas erinevates asukohtades.

„Rapla majas on koos paljude riigiasutuste esindused – see peaks iga juhul lihtsustama asjaajamist ja teenuste kättesaadavust,“ ütles riigihalduse minister Jaak Aab. „Vähem tähtis ei ole kohalike elanike jaoks võimalus töötada paindlikult ja kodu lähedal. Kaugtööks on Raplas nüüd loodud kaasaegsed töötingimused,“ lisas minister.

Rahandusministeeriumi riigimajade projektijuht Silver Salla märkis, et üle Eesti maakonnakeskustesse rajatavatest 18 riigimajast on Rapla järjekorras viies. „Selle hoone renoveerimine on hea näide, kuidas on võimalik kaasajastada möödunud riigikorra ajal ehitatud hooneid ning luua seejuures parimad võimalused töötamiseks ja teenuste osutamiseks,“ rõhutas Salla.