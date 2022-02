Ettevõtete/asutuste tuleohutusülevaatus kohustuslik

Peamised murekohad Tamrexi kogemuse näitel

Tamrexi üle 23aastane kogemus tuleohutuspartnerina erineva suuruse ja keerukusega objektidel näitab, et büroohoonetes on põhiliseks murekohaks evakuatsiooniteede läbitavus, samuti hooldamata jäänud tuleohutuspaigaldised ja aastaid tegemata jäänud tulekahjuõppused. Need on olnud tegevused, mis uute klientide juures esmajärjekorras tähelepanu vajavad.