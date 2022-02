Tallinna paigaldati uudse toidujagamiskapi prototüüp

„Eestis visatakse igal aastal ära hinnanguliselt 84 000 tonni söömiskõlbulikku toitu. Ajal, mil toiduhinnad kallinevad ja valmistume rohepöördeks on iga prügikasti jõudev inimtoiduks sobilik toidu kilo häbiks meie ühiskonnale rahalisest kahjust rääkimata. Vajame hädasti uusi lahendusi, mis aitavad vähendada äravisatavaid toidukoguseid. Loodame, et inimesed võtavad meie kapi hästi vastu ja saame oma tegevust kiiresti laiendada,“ ütles FudLoopi kaasasutaja Tarmo Seliste.

Toidujagamiskapid on tänapäeval populaarsed üle maailma. Uuendusena on FudLoopi kapp avatud ainult klientidele, kes ennast eelnevalt kasutajaks registreeruvad. Kapi kaudu ringlema hakkav toit on klientidele tasuta.