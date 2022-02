ERISAADE | Kes tahab saada miljonäriks? Kommuunimajandust soosiv NFT ja metaversum avavad seninägematud rikastumisvõimalused

Kuigi hiljuti on NFT paisanud interneti segi peamiselt kunstivaldkonnas (on ju müüdud digitaalse kunsti omandiõiguseid ilmatuma suurte summade eest), leidub Ganseni silmis kasutuspotentsiaali NFT-tehnoloogiale kõikjal mujal. Logistika. Mood. Reklaamindus. Virtuaalne kinnisvaraäri. Kokkuvõtvalt - kõikvõimalikud juba eksisteerivad ettevõtluse vormid on võimalik edukalt teisendada ümber NFT-keskkonda. Vähemalt juhul, kui nupukamatel leidub vähegi leidlikkust. “Läbitöötatud ärimudelid tulevad ikka ja jälle tagasi,” sõnas Gansen.

“NFT pole midagi muud peale ühe failitüübi, mis on peamiselt plokiahela erinevates keskkondades. Seal peal on andmestik, mis näitab, kes või milline rahakott on selle omanik,” võttis Gansen lühidalt kokku. Sedasi on võimalik internetis teha kindlaks, kellele miski kuulub. “Internetis on inimesel oma identiteet, mis on seotud tema rahakotiga. Põhiline joon on see, et sina oled selle konkreetse asja ostnud ja see on sinu omanduses.

Minevikus robootikaga tegelenud, kuid hiljuti NFT-de valdkonda süvitsi sukeldunud Sander Gansen usub, et too kolmetäheline lühend on tõepoolest kiirtee tulevikku. Tegemist pole tema silmis vaid rahateenimise võimalusena, vaid päriselt igapäevatoimingutesse teisendatava tehnoloogiaga, millel on potentsiaali maailma muuta.

Teisendage see mäng nüüd tehniliselt arenenumasse keskkonda, kus pikslikäntsaka asemel on tegemist teie eneste virtuaalsete avataridega. Skin’i ostmine oma RuneScape’i sõdalasele oleks tolles keskkonnas sama, mis enesele NFT-na virtuaalsete Adidase ketside muretsemine. Kõlab juba väheke kodusema nähtusena?

Sotsialismi tagasitulek?

Gansen usub, et NFT-tehnoloogia toob ühiskonnas esile kaks suurt muutust. Üks neist puudutab omandistruktuuri muutumist. Teine aga kommuunimajanduse tulekut. NFT olemus võimaldab tema silmis läbipaistvuse suurendamist, misläbi on omand internetis kergemini kontrollitav. Ning ettevõtete ehitamine kujuneb tema silmis märksa enam kommuunipõhiseks. Üha laiem ring inimesi saab suurprojektide kujunemisel kaasa lüüa, arvab ta.

“See seltskond, kes kaasa mõtleb, otsib viise, kuidas muuta päriselt võimalikuks selline kontseptsioon nagu DAO - detsentraliseeritud automaatne organisatsioon,” kirjeldas Gansen arenguid. “See tähendab tegelikult seda, et kood teeb kõik ära ja pole vaja operaatoreid. Küll aga on omanikud, kes on tavalised inimesed, hääletades ühiselt järgmiste sammude osas.”

Ta märkis, et tänase seisuga tundub see vorm aina tehtavam. Küsimus seisneb vaid selles, kuidas sääraseid ettevõtteid reguleerida. Ning selles, millised riigid on valmis neid samme esimesena ette võtma. “Kutsun ülesse justiitsministeeriumi mõtlema, kas DAO on kontseptsioon, kus tahame kaasa mõelda,” soovitas Gansen.

Sedavõrd teistlaadi ühiskonnas on tema silmis privaatsust paljudes aspektides ilmselt aina vähem ja vähem. “Privaatsus on nähtus, mis on järjest kadumas. Kuid see ei tähenda seda, et see võiks olla halb,” sõnas Gansen. “Vahetevahel on avatud süsteemid oluliselt turvalisemad kui suletud süsteemid.”

Edukate mugavusopositsioon

Nihe praegu tuntavast seisust Ganseni kirjeldatusse näib igatepidi raputav. Ükski suur muutus ühiskonnas pole ajalooraamatutest nähtu põhjal leidnud aset vastupanuta. Keda näeb Gansen metaversumisse liikuvas ühiskonnas enim vastu putkivat?