Tõnu Mertsina: Euroopa Keskpank võib intressimäärasid kergitada

Mertsina sõnul oli reageerisid turud pressikonverentsil kuuldule kiiresti ja positiivselt. "Euroala riigivõlakirjade tootlused tõusid, euro vahetuskurss dollari suhtes kallines ja turuootus EKP hoiuse püsivõimaluse intressimäära kohta, mis praegu on -0,5%, tõusis käesoleva aasta lõpuks -0,1%-ni. Samuti oodatakse nüüd 3-kuulise Euribori varasemat tõusu nullini. Kui veel nädala alguses oodati, et see ületab nulli järgmise aasta märtsis, siis nüüd nihkus see juba käesoleva aasta lõppu või järgmise aasta algusesse."