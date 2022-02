Aas: Energiatoetused pole põhjus lepingu muutmiseks

„Riigi poolt välja töötatud energiatoetused on mõeldud tarbijate abistamiseks ning ei tohiks kindlasti kellegi lepingusse ootamatuid muudatusi kaasa tuua. Kõik elektri- ja gaasimüüjad peavad nii uue hinnalaele põhineva toetuse kui ka teised toetused maha arvestama kõigist pakettidest võrdsetel alustel,“ sõnas majandus- ja taristuminister Taavi Aas. „Toetuste põhimõtted on kõigi elektri- ja gaasimüüjatega ka läbi arutatud ning oleme saanud kinnituse, et nad annavad endast parima, et ajutine riigipoolne abi jõuab kõigi tarbijateni,“ lisas ta.

Minister lisas, et toetuse mahaarvestamine tarbijate energiaarvetelt võib võtta veidi aega. „Seetõttu oleme müüjatega kokku leppinud, et jaanuarikuu tarbimise eest esitatavad arved võivad veidi hilineda, kui seda pole võimalik tavapärases tempos teha – kõige tähtsam on praegu eelkõige see, et arvetel kajastuks kindlasti riigipoolne toetus,“ märkis ta.