Eesti ehitaja saab oma tsemendi endiselt Kundast

Seoses järjest kõrgemate CO2 heitekvoodi hindadega ning tehases kasutusel olnud vana ja energiamahuka tootmistehnoloogia tõttu võttis HeidelbergCement Group vastu otsuse Kunda tehases klinkri tootmine lõpetada. Alates 2020. aastast tuuakse Kundasse klinker kontserni Slite tehasest Rootsis. Seal on kaasaegse(ma) tootmisprotsessi tõttu võimalik toota väiksema süsinikujalajäljega tooret ning HeidelbergCementil ja Slite tehasel on ambitsioon jõuda aastaks 2030 süsinikneutraalse betoonini. Mis tähendab seda, et ka Kunda tehases jahvatatud tsemendist toodetud betoon on tulevikus süsinikneutraalne. Selleks on algatatud süsiniku kogumise ja säilitamise projekt (CCS – inglise keeles carbon capture and storage), lisaks on aga vaja suurendada biomassi osakaalu kütustes, tegeleda tsementide puhul teadus- ja arendustööga ning leida uusi alternatiivseid lahendusi toormaterjalile ja süsinikuintensiivsele klinkrile. Nende lahenduste leidmiseks on Kunda tsemenditehases tehtud aastaid tööd – möödunud aastal katsetati kaltsineeritud savi tootmist klinkri asendusainena ning lähiajal on plaanis katsetada vulkaanilise tuha jahvatamist.