Tarbijakaitse kriitika Tele2'le: kõrge internetihind on müüt, mille murdmisega järjepidevalt tegeleme

Järgmiselt graafikult nähtub, et kuni 100 Mbit/s internetikiiruste hind on 12-27 eurot kuus, mis on Euroopa soodsaimate seas. Järeldus – internetiühendused, mis rahuldavad täielikult pea kõigi tarbijate tänased vajadused, on Euroopaga võrreldes Eestis mõistliku hinnaga.

Nagu näha, piisab keskmisele kodule internetiühendusest kiirusega 100 Mbit/s, et kõiki teenuseid kasutada. Koguni kümme korda kiirem ühenduskiirus suudaks rahuldada terve kortermaja vajaduse – see oleks võrdväärne olukorraga, kus kolmeliikmeline pere soetab endale 50-kohalise bussi, kuigi kõik nende vajadused saaksid rahuldatud ka viiekohalise universaalkerega autoga. On igaühe vaba valik, milliseid tooteid või teenuseid ta tarbida soovib, kuid luua tarbijale väär ettekujutus, et ta vajab täna ilmtingimata 1000 Mbit/s ei ole antud kontekstis kohane.

Tele2 juht Chris Robbins toob eilses Ärilehele antud intervjuus välja , et “arvestades pandeemia-aegse kodukontori, distantsõppe ning voogedastuse mõjusid internetikasutusele, pole mõistlik, et Eesti inimesed peavad maksma 1000 Mbit/s kiirusega interneti eest Euroopa Liidus kõige kõrgemat hinda”. Esmalt tuletame meelde, et tänase seisuga pakub ka Tele2 vastavat 1000 Mbit/s ühendust riigi poolt rajatud võrgus küllaltki kalli, 70-eurose kuutasuga.

Diskussioon Eesti internetituru hindade üle on muutunud paraku tarbijaid eksitavaks. Ajakirjanduses on korduvalt kaasa mindud ühe sideettevõtte oskusliku manipulatiivse kommunikatsiooniga . Kui kõrvutada teemat autoturuga, võib tuua paralleeli Ferrariga – juhitakse tähelepanu kalli sportauto hinnale, kui tegelikult on suurepärane valik mõistliku hinnaga kvaliteetseid sõidukeid, mis rahuldavad tarbijate vajadusi. Lühidalt öeldes, reaalset probleemi ei eksisteeri.

Kahjuks on alusetu ka Chris Robbinsi väide, et “Telia kontrollib turgu ega lase konkurente ligi ülikõrgete hulgihindade ja füüsilist ligipääsu takistavate meetmete abil” – TTJA pole saanud mitte ühtegi taolist kaebust. Tele2 võib igal ajal esitada meile vastavasisulise konkreetse kaebuse, kuid seda pole viimase 5 aasta jooksul tehtud. Selle asemel külvab Tele2 pooltõdede levitamisega tarbijates segadust. Kui Tele2 soovib pakkuda mõistliku hinnaga ultrakiiret interneti, siis TTJA tervitab vastavaid investeerimisotsuseid. Siinkohal on oluline juhtida tähelepanu tõsiasjale, et Telia on teinud miljonitesse eurodesse ulatuvaid investeeringuid sidevõrkude kiiruste tõstmiseks – ettevõtjal on õigus investeeringute mõistlikule tasuvusele, ega ei pea andma oma võrku teistele kasutada iga hinnaga.

Tegelikku olukorda peegeldab hoopis see, et Telia juurdepääsu hinnad on viimastel aastatel langenud mitmekordselt (võrreldes 2020. a keskmiselt kuni neljakordselt), mis on loonud võimalused konkurentsi elavdamiseks ka nendele ettevõtetele, kellel pole oma võrku ja soovivad seda rentida teiselt ettevõttelt. Kokkuvõttes loob see head eeldused hindade langemiseks. Selgitan, et amet ei reguleeri, fikseeri ega mõjuta mingil muul moel seda, millist hinda küsivad operaatorid tavatarbijatelt interneti kiiruse eest. Tegeleme hulgitasandi turu analüüsi ja vajadusel reguleerimisega ning hulgihinnad on olnud pidevas langustrendis.

Mõistame Chris Robbinsi muret tuleviku osas ning hetkeline olukord ei tähenda, et see meid ka homme rahuldab. Teame, et internetist tarbitavad andmemahud kasvavad üha kiirenevas tempos ja võrkude areng peab selle väljakutsega kaasas käima. Eesti väljakutseks on pigem see, et peame parandama interneti kättesaadavust just maapiirkondades. Selleks on aga riik rakendamas nii olemasolevaid kui ka planeerimas lähiaastatel uusi kiire interneti toetusmeetmeid.