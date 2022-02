Ühe suurima tõusjana nähakse sel aastal mullu börsile tulnud Enefit Greeni aktsiat. Foto: Kiur Kaasik

Ärilehe Suur 2022. aasta ennustusmäng on lukus ning ennustajad on enda panused teinud. Kokku enam kui 3000 valiku pealt selgusid selged favoriidid nii meilt kui välismaalt. Just nendest võivad saada 2022. aasta suurimad tõusjad.