Amet hoiatab: mööblimüüja ei tarni tarbijatele kaupa ega tegele nende murekirjadega

Foto on illustreeriv. FOTO: Shutterstock

Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet (TTJA) annab teada, et alates eelmise aasta oktoobrist laekus ametile 28 kirjalikku pöördumist ning hulgaliselt tarbijate kõnesid seoses revalmoobel.ee poolt läbiviidava kaubandustegevusega. Ametil on alust arvata, et kaupleja suhtes kaebusi omavate tarbijate arv on tunduvalt suurem.