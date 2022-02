Tööstuse väljavaade on endiselt hea

Ülioptimistlikud on töösturid ka müügihindade edasise kasvu osas. Leidub vähe ettevõtjaid, kes ei arvaks, et nende toodangu müügihinnad järgmise kolme kuu jooksul kallinevad. Samuti püsib väga kõrgel tasemel tööhõive indeks ehk leidub küllaga ettevõtjaid, kes oleks valmis värbama uusi töötajaid. Julged värbamisplaanid ei tule üllatusena. Nimelt on just tööjõu puudusest saanud Eesti tööstuse jaoks peamine äri kasvu takistav tegur. Väga suur probleem on mõistagi endiselt ka toormaterjali kättesaadavus, kuid töökäte puudus paneb kahvatuma sellegi. Põnev on ka see, et kui tootmissisendite nappus kummitab tööstust globaalselt, siis tööjõupuudus saanud suurimaks probleemiks just Ida-Euroopa riikides. Nii oli tööjõupuudus suurim äri kasvu takistav tegur viimati näiteks ka Lätis ja Poolas.