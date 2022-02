Unistuste tööandjaks 2022 valiti Eesti Töötukassa

Palm märkis, et missioonitunne on väärtus, millele töötukassa oma meeskonnas panustab. „Meil on tugev väärtuspõhine organisatsioonikultuur. Inimesed tunnevad, et viivad ellu olulist missiooni, toetades eestimaalasi aastakümnete jooksul sobivaimate tööalaste valikute tegemisel, makstes kiirelt ja täpselt toetusi ning luues selleks kõigeks toetavaid süsteeme,“ ütles ta.