Nädala kaotaja on Mark Zuckerberg. Tegelikult on aasta algus olnud halastamatu kõigile esirikastele

Facebook tunnistas, et nende suureks konkurendiks on tõusnud TikTok ning lisaks on nad suure surve all seoses sellega, kuidas nad oma sisu kontrollida suudavad. Üks PR-katastroof järgneb teisele. Zuckerberg ärkas pärast uudiseid 31 miljardit dollarit vaesemana. Esimest korda pärast 2020. aastat kukkus tema vara väärtus alla 100 miljardi piiri ehk 89 miljardi dollari peale. Zuckerbergi käes on umbes 13% Facebooki (Meta) aktsiatest. Alates aasta algusest on tema vara väärtus kukkunud enam kui 36 miljardi dollari võrra.

Zuckerberg on seni aasta kõige suurem kaotaja maailmas, kuid temale lähedal asub ka maailma rikkuselt 1. mees, Elon Musk. Tema väärtusest on kadunud 31,7 miljardit dollarit. Esirikaste jaoks on olnud üldse väga keeruline aasta algus.

3. kohal asuv Bernard Arnault on aasta esimese kuuga kaotanud 11,8 miljardit, 2. koht Jeff Bezos 9,55 miljardit ning 4. koht Bill Gates 8,97 miljardit. Suurima tõusu on teinud vähetuntud šveitslane Guillaume Pousaz, kelle finantstehnoloogia ettevõte Checkout on väärt 40 miljardit ja ta ise võrreldes aasta algusega 11,7 miljardi võrra jõukam. Ta on sellega tõusnud Bloombegi miljardäride indeksis 100 esimese sekka 19,4 miljardi dollariga. Esikümne tegijatest on suurima tõusu teinud legendaarne Warren Buffett, kes on aasta algusega lisanud 5,19 miljardit dollarit ja kasvatanud oma vara 114 miljardi peale.