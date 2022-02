Noormees pressib maailma rikkamalt mehelt raha välja. Nüüd on tal uus nõudmine

Noormees on öelnud, et lõpetab selle tegevuse, kui ta saab tuliuue Tesla 3 auto. Selle hind algab ligi 49 000 dollarist. Sweeney ei jälgi ainult Muski eralennuki asukohta, tema hobi on rikkurite ja kuulsuste lennukite jälgimine. Sweeney on loonud avalike andmete töötlemiseks algoritmi, mis jälitab ka Gulfstream G650ER lennukit, mis tema sõnul kuulub Muskile. Sweeney jagab seda infot oma Twitteri kontol. Seal on info ka Jeff Bezose, Bill Gatesi ja teiste eralennukite asukohtade kohta. Tema Twitteri konto @ElonJet on kogunud juba 350 000 jälgijat. Ta müüb T-särke ja veebireklaami ning on saanud oma tegevuse eest nii positiivset kui negatiivset tagasisidet.