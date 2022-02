Urmas Sõõrumaa ettevõtjate hädadest ja kohtuvaidlustest: mina vaatan tihti maagilist ruutu

Teie põlvkonna ettevõtjad on nüüdseks tihti raskustes või uurimise all. Hillar Teder on pidanud mõne aja lausa plate peal veetma, Kilgil, Kruudal jt on kohtuasjad. Kuidas on teil õnnestunud äri ajada nii, et pole uurimise alla sattunud?

Ju ma olen siis oma asju õigesti ajanud. Õigesti tegemine on südamega tegemine. Et minu kohta igasuguseid kahtlustavaid jutte liigub, on seletatav sellega, et kes teeb, seda kadestatakse.

Mis ikkagi Hillar Tederile saatuslikuks sai teie meelest?

Tuleb vaadata suurt pilti. Mina vaatan tihti maagilist ruutu. Kui inimestel on seal 3 ja 9 sees, siis tähendab see, et tegu on vaidleja tüübiga, kes käib kohut.

Tederil on või?

Täpselt ei mäleta, aga Villu Reiljanil ja Toomas Annusel on igal juhul. Kruudal ei ole, tal on teised asjad. Temal on liiga tugev selgroog. Kruuda on selline, kes murrab ise oma selgroo. Hillar Teder aga vaidleb kogu aeg. Porto Franco maa üle on vaieldud selle ostmisest saadik. See käeraudade märk Porto Franco logo peale on väga tähenduslik. Vaidlusi tuleb tal veel. Äri tuleb energeetiliselt ära puhastada - muidu jääb üle vaielda edasi. Kui ma ostsin merekindluse, võtsin teadlikult vastutuse ja alustasin energeetika paikapanekust. Niisama seinu korrastada ja seguämbriga ringi joosta ei ole mingit mõtet.

Porto Franco sai KredExist raha, aga teie Patarei jaoks ei saanud. Olite vist üsna pettunud?

Mulle tundus see imelik, sest merekindlus on vaja korda teha, aga riik ei ole seda mitmekümne aasta jooksul suutnud. See on Eestis muinsuskaitseline objekt number üks ja võiks olla UNESCO maailmapärandi nimekirjas, nagu on Soome analoogne merekindlus. Seal äriloogika ei toimi, see on natuke selline heategevuslik projekt. Jah, riik ei aidanud, aga kui oleks aidanud, äkki oleksin nüüd istunud Hillar Tederiga samas pingis. Tänu Loojale mind säästeti sellest.

On teil kaasinvestorid leitud?

Ei ole. Selle aasta lõpuks saan tõenäoliselt ettekujutuse projekti maksumusest ja siis vaatan ringi võimalike partnerite järele.