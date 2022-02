Foto: Kinnisvara24.ee

Koroonaaeg on olnud karm paljude jaoks, kuid eriti on pihta saanud pealinna majutusasutused. Suurte hotellide kõrval on neid tegijaid, kes endale päris kenad üürikorterite portfellid üles ehitanud. Üks pealinna magusaimas kandis olev ilus maja on kogu täiega müüki pandud.