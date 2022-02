Brittide päästeplaan. Miljonitele majapidamistele tõtatakse appi huvitava skeemiga

Selle sisu on järgmine. Miljonid majapidamised üle Suurbritannia saavad kuni 350 naela toetust oma arvete vähendamiseks. Kõik saavad 200 naela soodustust alates oktoobrikuust tulnud arvetelt ning 80% majapidamistest saavad lisaks 150 naela soodustust alates aprillist. Kogu skeemi maksumus on 9,1 miljardit naela.

Kokku puudutab see 28 miljonit majapidamist. Kuid skeem ei ole selline, et kulu kannab lõpuks täies mahus riik ehk maksumaksja kaudselt. Kui energiahinnad alla lähevad, siis võetakse viie aasta jooksul inimestelt iga kuu 40 naela, et see raha taas eelarvesse tagasi tuua. Seega võetakse see maksumaksjalt otse tagasi. See pool skeemist algab 2023. aastal, sest alles siis eeldatakse gaasihindade olulist kukkumist.