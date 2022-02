Energiaühistu tähendab, et elektritarbijad loovad ise tootmistvõimsused. Tarbijast on saanud tootja. Tootvat tarbija nimetatakse inglise keeles nimetatakse procumeriteks. Inimesed ise saavad toota elektrienergiat.

Energiaühistu juhi Märt Helmja sõnul on see kõik saanud võimalikuks tänu sellele, et elektritootmisvahendid on saanud tasku- ja jõukohaseks. Eelkõige päikesepaneelid, aga ka väiketuulikud on tegelikult jõukohased ka inimestele ise püsti panna.