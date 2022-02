Rotterdami elanikud tervitavad Bezose jahti mädamunadega

Mõned Hollandi elanikud ei hakka Bezosele kindlasti kaasa elama, vaid viskavad jahi möödumisel selle pihta mune. Rotterdami kohalikud elanikud on loonud Facebookis avaliku grupi, et kavandada protestiks üritust nimega „Throwing Eggs at Jeff Bezos' Superyacht" (Jeff Bezose superjahi munadega loopimine).

"Üleskutse kõigile Rotterdami elanikele, võtke kaasa kast mädamune ja visake neid massiliselt Jeffi superjahi pihta, kui see sõidab läbi Rotterdami Hef'i," seisab ürituse kirjelduses. "Rotterdami inimesed ehitasid Rotterdami rusudest ja me ei võta seda lihtsalt maha ühe megalomaanilise miljardäri fallossümboli pärast. Mitte ilma võitluseta!"

Artikli kirjutamise seisuga on grupiga liitunud umbes 25 000 inimest. Üritus ise on kavandatud toimuma 1. juunil. Bezose megajaht maksab prognooside kohaselt 500 miljonit dollarit ja seda ehitab praegu Hollandis Alblasserdamis laevaehitusfirma Oceanco. Pärast valmimist peab 127 meetri pikkune laev läbima Rotterdami, et jõuda ookeanini ning lõpuks Bezoseni.

Probleem seisneb selles, et megajahi kolm masti on liiga kõrged, et läbida Rotterdami Koningshaveni sild, mille läbilaskevõime on kuni 40 meetrit. Kohalikul tasandil De Hefina tuntud sild on peaaegu 100 aastat vana ja seda peetakse linna üheks maamärgiks. Pärast silla renoveerimist 2017. aastal, lubas linn, et seda ei võeta enam lahti, vahendas Hollandi ringhääling Rijnmond.