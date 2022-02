Hollandi keskpankur: intressid peaksid tõusma juba sel aastal

"Hetkel on meil endiselt veel jalg gaasipedaalil," viitas Knot sellele, et keskpanga varaostuprogrammi maht on viimase kahe aasta jooksul olnud 2,2 triljonit eurot ning see jätkub ka veel vähemalt lähikuudel. "Me peame selle lõpetama nii pea kui võimalik. See lisab vaid kütust tulle."