Sisustusidu OCCO kaasas 750 000 eurot, et laieneda Euroopas

Olulist rolli mängib platvormi juures just AI-tehnoloogial põhinev pildituvastus ja otsing, mis aitab sekunditega leida täpselt kliendi vajadustele vastavaid sisustuselemente, ja nende alternatiive, üle 100 000 toote hulgast nii visuaali kui tootekirjelduse põhjal. OCCO peamiseks investoriks on Skeleton Technologies asutaja Oliver Ahlberg. “Paljudele tundub täna reisibüroost lennupileti ostmine või paberkataloogist millegi tellimine üsna arhailine. See aga on sisekujundajate igapäevane elu: paberkataloogid, emailid, edasimüüjad, OCCO eesmärk on kõike seda digitaliseerida ja see mind kõnetaski,“ selgitab investor Oliver Ahlberg OCCO digilahenduse vajadust turul. Ahlberg liitub OCCO-ga ka nõustajana, et olla ettevõtte laienemisel toeks ja aidata kaasa kasvuplaanide rahastuse kaasamisel tulevikus.