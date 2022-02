SEB keskmine kodulaenu summa kasvas möödunud aasta lõpus ligi 105 000 euroni

„Kuigi valdav osa uusarendustest vastab täna A- või B-energiaklassi nõuetele ning on seetõttu madalamate kodukuludega ja keskkonnasõbralikumad, siis üldises elamufondis ei ole see trend valdav. Eesti kodudest on vaid 1,5% A-klassi ja 3,5% B-klassi energiamärgisega, nii et viimastel kuudel toimunud energiahindade tõus on Eesti peresid väga otseselt mõjutanud. Energiahindasid me kontrollida ei saa, küll aga saame vähendada energiatarbimist, millel on mõju nii majandusele kui ka keskkonnale. Seetõttu pakume alates tänavu jaanuarist rohelist kodulaenu, mis soodustab energiasäästlike eluasemete ostmist ja ehitamist,“ täiendas Leppänen.