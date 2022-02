Kas välistööjõu värbamine muutub peagi lihtsamaks? Valitsus viib ettepanekud lähipäevil riigikokku

„Eesti majandus kasvab hoogsalt, kuid täna on ettevõtete peamiseks takistuseks ärimahtude kasvatamisel oskustööjõu puudus," juhib tähelepanu ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt. Sutt toob välja, et kuna nõudlus haritud tööjõu järele kasvab kogu maailmas ning konkureerimine toimub ülejäänud riikidega, siis on oluline soodustada talentide tulekut ka Eestisse. Seda just nendel erialadel, kus Eestis jääb vajalike oskuste ja teadmistega töötajaid puudu.

Täna on tippspetsialistile makstava töötasu nõude määr 2-kordne Eesti keskmine brutopalk. "Samas on Eesti keskmine palk üha kasvamas ja täna suudab 2-kordse keskmise nõuet täitsa vaid IKT-sektor, kus sektori keskmine palk on kindlasti Eesti kõrgeim. Aga spetsialiste vajavad ka teised valdkonnad, kus palgatase on IKT-st madalam, nt masinatööstus, energeetika ja finantssektor," juhib Sutt tähelepanu. Seega on nende ettepanek alandada tippspetsialistile makstava töötasu nõude määra 2-kordselt Eesti keskmiselt brutokuupalgalt 1,5 Eesti keskmise brutokuupalgani.

Lisaks on ettepaneku eesmärk laiendada ajutise töötamise võimalusi ning lubada lühiajaliselt Eestis töötanud välismaalasel taotleda sisserände piirarvu väliselt paariaastast elamisluba töötamiseks. "Uute töötajate värbamisel kuluvad paratamatult esimesed kuud tööle sisseelamiseks ja nii võib tekkida olukord, kus tööandja on töötaja välja koolitanud ning siis tuleb tal juba Eestist lahkuda," nendib Sutt. 2-aastane elamisluba töötamiseks võimaldaks lühiajalise loa alusel Eestis töötaval välismaalasel siin töötamist jätkata, kui tööandja on olnud usaldusväärne, maksnud korrektselt nii palka kui makse ning soovib töösuhet jätkata.