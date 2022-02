Citadele Eesti filiaal saab uue juhi

„Kahjuks peame Hans Pajomaga hüvasti jätma, kuna ta on otsustanud kasutada ettevõttevälist võimalust ja soovin talle edu uute väljakutsete puhul,“ lausus Citadele tegevjuht Johan Akerblom. „Kuigi Hansu lahkumine pangast oli ootamatu, on tore, et Rainer Moppel, kes juhib juba praegu suurimat osa meie Eesti ärist, on tema loomulik järglane. Mul on väga hea meel temaga veelgi tihedamalt koos töötada. See on selge näide sellest, kuidas me Citadele grupis oma sisemisi talente arendame ja edendame. Usun, et igal Citadele töötajal on potentsiaal kasvada ja areneda ning julgustan kõiki omama selget visiooni isiklikust ja professionaalsest arengukavast.“