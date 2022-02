Selline tehas on Tartus. Loomulikult ei tegele Foxway Recommerce piraat-iPhone’idega, vaid on üks Euroopa suuremaid ja edukamaid kasutatud elektroonika ringmajanduse ettevõtteid. Nende tehasest käib aastas läbi 1,5 miljonit elektroonikaseadet, mis saadetakse pärast kordategemist taas müüki üle 50 riiki üle maailma. iPhone’id on vaid väike osa Foxway Recommerce’i tehnikute käe all uue elu saavast elektroonikast, kuid iPhone 8 on praegu kõige nõutum kaup teise ringi elektroonika turul.