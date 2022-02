Uus trend autoremondis hoiab kokku kliendi aega ja vähendab CO2 heitmeid

Värvkatte kohtparanduse loogika seisneb selles, et kui auto saab kergema värvikahjustuse või kriimustuse, siis ei võeta värvimiseks vigastatud detaili auto küljest lahti, vaid see töö tehakse nö ühes tükis auto küljes. Töödeldakse võimalikult väikest ala ja säilitatakse tehase originaalvärvkate. „Levinuim on stangede kohtparandamine, kuna seal on kraapsud ja kriimustused kõige tavalisemad. Lisaks on uute autode stangede lahti võtmine keeruline, ajamahukas ja kallis töö, mistõttu on võit kliendile silmnähtav,“ selgitas Väär.

United Motorsi keretööde osakonna juht Marko Vainus tõi kohtparanduse eelistena välja neli punkti. Esiteks on ligi kaks korda odavam kui tavapärane remonditöö. Teiseks on ka remondiaeg kõvasti lühem. "Kui tavapärane värvimistöö võib võtta mitu päeva, siis kohtparandus on paari tunni, maksimaalselt ühe päeva töö," selgitas Vainud. Kolmandaks on tema sõnul parem keskkonnale, sest pole vaja värvikambrit ja kulub ka vähem värvimaterjale. "Neljas ja väga oluline punkt on see, et tänu kohtparandusele puudub vajadus detaile auto küljest eemaldada ja säilib tehase komplekteeritus,“ loetles Vainus.