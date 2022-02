NFT Tallinn konverentsil saavad kokku tulevikutegijad ja tehnoloogia

Mis on NFT ja miks sellest viimasel ajal nii palju räägitakse?

NFT, pikemalt non-fungible token, on omandiõigusega kaitstud digitaalne fail internetis. See kõlab kohmakalt, aga tegemist on eelkõige tehnoloogiaga, mis võimaldab avalikult internetti jätta faile, mille sisu ei saa keegi muuta. Sellise faili puhul võib tegu olla joonistuse, foto, muusika, raamatu, lepingu, Twitteri säutsu või autojuhiloaga – ühesõnaga ükskõik missuguse digitaalse objektiga, mille omandiõigus ja olulised parameetrid on kirjutatud plokiahelasse. NFT on üks osa Web3 arengutest, mis muutub lähiaastatel meie igapäevaelu osaks, nagu seda on guugeldamine, videokonverentsid või sotsiaalmeedia.

Miks sellist konverentsi vaja on?

Vajadus sellise konverentsi järele tekkis töö käigus. Alguses oli mõte korraldada kõigest üks NFT rahva kokkusaamine, aga juba esimeste üleskutsete peale reageeris positiivse tagasisidega palju huvilisi ja praegu on juba pea 500 inimest avaldanud soovi konverentsil osaleda. Tundub, et vajadus selle järele on olemas.

Kellele on see mõeldud?

Eestis on üllatavalt palju inimesi, kes juba Web3 ja NFT-projektidega tegelenud on – eelkõige on see konverents mõeldud neile. Samas on veel rohkem neid, kes seda maailma enda jaoks alles avastada tahavad. Me oleme konverentsipäeva üles ehitanud nii, et kõik leiaksid endale huvitavaid esinejaid ja teemasid – nii algajad huvilised kui ka juba tegijad. See üritus ei toimu mitte traditsioonilises konverentsi formaadis, vaid tegevus leiab aset paralleelselt erinevates ruumides ja erinevate teemadega.

Mis teemadel räägitakse?