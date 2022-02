Hinnatõusude järsk tagajärg: inflatsioon püsib jätkuvalt kahekohaline

Kuigi ettevõtete kulutused energiale jäävad alla 3 protsendi, tähendab energiatoodete hüppeline kallinemine ettevõtlussektori kulutuste ligemale 2 protsendilist suurenemist. Sealjuures moodustab elektrile tehtavate kulutuste kasv sellest valdava osa. Siinkohal tuleb ka arvestada, et tegevusalade lõikes on erinevused suured. Kõige enam mõjutab see paberitööstust ja veevarustust, kus tuleb arvestada ligemale 12-protsendilise kulutuste kasvuga. Suur mõju on ka kinnisvaraalasele tegevusele. Sisendhindade tõusu lisamine lõpphindadesse sõltub paljuski ettevõtete marginaalidest, konkurentsiolukorrast ja praegusest majanduskonjunktuurist.