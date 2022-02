Soojusenergeetika lipulaev AS Tamult on installeerinud üle 400 MW bioküttel töötavaid soojuspaigaldisi

Biokütuse kasutamine kaugkütte- ja koostootmisjaamades laieneb tõepoolest iga aastaga. Ühest küljest muidugi on väga oluline keskkonnasõbralikkus, looduskaitse ja rohelisem tulevik meie lastele, teisalt on maagaasi ning vedelkütuste numbrid kerkinud väga kiiresti väga kõrgele. Kõik see on mõjutanud otsustajate mõttemaailma muutumist ning aidanud meil kasvada Eesti esimese biokütusel töötava eelkolde paigaldajast omal alal Baltikumi juhtivaks,” ütleb ettevõtte juhatuse liige, tegevjuht Maiko Leesment.

Tamult on kokku paigaldanud üle 400 MW bioloogilistel taastuvatel kütustel töötavaid soojuspaigaldisi Baltikumi, Venemaale, Soome, Rootsi ja Poola. Suurimad projektid on biokütuse põletamise eelkolded Lätis Valka ja Rezekne koostootmisjaamades, võimsustega vastavalt 12 ja 14 MW. Kodumaal on ettevõte projekteerinud ja paigaldanud näiteks Rakvere linna soojuse ja elektri koostootmisjaama ning viinud osaliselt või täielikult kohalikule kütusele üle Keila, Jõgeva, Haapsalu ning Valga soojus- ja bioenergeetika lahendused. Tamult on võitnud mitmeid Euroopa Liidu rahastatud katlamajade kaasajastamise hankeid nii Eestis kui ka mujal.

„Meie tegevus on suunatud peamiselt tööstuslikule soojusenergeetika valdkonnale, mille moodustavad tööstusettevõtted ja soojatootmisega ning -varustamisega tegelevad firmad, kes vajavad oma põhiprotsessi toimimiseks ning tarbijate varustamiseks sooja ja elektrit,” selgitab Tamulti juhatuse liige, tehnoloogiajuht Harri Rütman. „Meie tipptasemel meeskond teostab tehnoloogia paigaldust terviklahendustest kuni üksikute sõlmede rajamiseni.”