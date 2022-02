ÜLESKUTSE | Esita oma küsimus tuludeklaratsiooni kohta ja ametnik vastab sellele

Oluline on meeles pidada, et enam ei saa MTA e-teenindusse siseneda pangalingi kaudu ning tuleb kasutada kas ID-kaarti, Smart-ID-d või mobiil-ID-d. Enammakstud tulumaksu hakatakse tagasi maksma alates 25.veebruarist, paberkandjal esitajatele alates 18. märtsist.

Tuludeklaratsioon on eeltäidetud MTA-le teadaolevate andmete põhjal. Kui eeltäidetud andmetesse on sattunud kinnisvara, mille müügilt tulumaksu tasuma ei pea, tuleb see inimesel endal kustutada. Kuid ka vastupidi – kui teenitud tulu on deklaratsioonist puudu, näiteks on saadud üüritulu, välistulu või ümbrikupalka, tuleb see ise sisestada.