Omanike keskliit ja õliühing: energiahindade kriisi aitaks leevendada kütteõli aktsiisi langetus

Ehitisregistri andmetel on Eestis ligi 200 000 eluruumi, mille kütmiseks kasutatakse vedelkütust. Priidu Pärna möönab, et ilmselt on see arv reaalselt siiski väiksem, kuid paljud koduomanikud on jätnud õlikatlad enda jaoks reservi, mida võiks kasutusele võtta kõrgete elektrihindade korral. „Raske on mõista, miks peaks Eesti kütteõliga kodukütja maksma riiklikeks maksudeks 20 korda rohkem, kui Saksamaa koduomanik. Selles vaates on kas või lühiajalised soodustused õliga kodukütjatele – näiteks järgmiseks kaheks-kolmeks aastaks – mõistlikud, et energiakriis üle elada,“ leidis koduomanike esindaja.