Ruhnu Foto: Marten Riisenberg

Väikesaarte liit on esitanud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile ettepaneku muuda ühistranspordikorraldust Ruhnu saarel. Probleem seisneb selles, et ühistransport on korraldatud selleks mittesobiva laevaga ja vastutus on pandud kohaliku omavalituse õlule.