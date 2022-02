Eelmisel nädalal avaldasime loo, miks on Eestis internet kordades kallim võrreldes teiste Balti riikidega. TTJA sideosakonna juhataja Oliver Gailan kommenteeris, et nende andmete järgi kasutab 75% inimestest Eestis interneti ühendust kuni 100Mbit/s ning lisas, et selliste internetikiiruste hind on Euroopa soodsaimate seas.