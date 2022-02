Pfizer loodab sel aastal valmistada kuni 120 miljonit doosi koroonaviiruse ravimit Paxlovid. Foto: Pfizer, EPA/Scanpix

Pfizer teatas täna, et sel aastal suudab firma koroonaviirusega seonduvalt teenida kümneid miljardeid müügitulu, kuid see on mõnevõrra väiksem kui analüütikud ootasid. Aktsia hind langes eelturul seetõttu 4%, kirjutab Reuters.