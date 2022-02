“Aktsia kasv 15-20% on täitsa tõenäoline, 50 eurot võiks ära tulla küll.”

Tuntud investorite sõnul on LHV-l kasvuruumi kõvasti ja majandustulemused ainult kinnitasid seda. Heldur Meerits, Elmo Somelar ja Toomas Kivimägi olid kõik ühel nõul, et tegu on tugeva pangaga.