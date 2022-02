Väikseim riigiasutus surve all. Juht: olukorras, kus ei tahetud või ei juletud otsustada, näidati näpuga meie peale

Andmekaitse inspektsiooni on nii avalikult kui kuluaarides süüdistatud erinevate oluliste projektide peatamises või pidurdamises. Inspektsioonilt tullakse nõu küsima ning kui seadus ette võtta, siis ei pruugigi sealt leida alust, et andmeid saaks kasutada. „Siin peaks õiguslooja endale otsa vaatama ja mõtlema, mida seadustes muutma peaks. Tean, et see ei ole kiire ja lihtne protsess,” ütleb andmekaitse inspektsiooni peadirektor Pille Lehis.

Inspektsiooni juht ütleb, et olulisi otsuseid peab vastu võtma riigikogu. Tööd peab tegema seadusandlik võim, mitte ainult ametnikud. Inimese vaates on ideaal selline, et tema ei pea taustal toimuva andmetöötluse pärast muretsema.

Kas andmekaitse reeglid või inspektsioon saavad protsesse takistada? Kui karmid on ikkagi andmekaitse reeglid? Loe alljärgnevast loost.