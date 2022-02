Enefit Greeni elektri tootmine tegi jaanuaris suure kasvu

Kaasiku sõnul kinnitab jaanuarikuine toodang, et Eesti tuuleolud soosivad tuulest elektri tootmist. „Tuuleenergia on Eesti jaoks kõige odavam ja kättesaadavam viis toota suures mahus süsinikuvaba elektrit. Kuigi päevade ja ka kuude võrdluses võivad ilmastik ja ka tuulikute töökindlus varieeruda, siis pikemas perspektiivis on tuulest energia tootmine hästi prognoositav. Nutika varahalduse süsteemi kaudu suudame tuulikute rikkeid ennetada ning häid tuuleolusid tootmiseks maksimaalselt ära kasutada,“ rääkis ta.