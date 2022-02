E-kaubandus: mida oodata ostjatelt ja millega võiksid ettevõtjad arvestada käesoleval aastal?

Teine oluline valdkond, millele e-kaubanduse ettevõtted peavad konkurentsi kasvades keskenduma, on kaupade tarnimine ja tagastamine. „Viimastel aastatel on eriti kiired arengud toimunud sellistes valdkondades nagu kaupade kohaletoimetamise automatiseerimine ja kohaletoimetamine robotite ja droonidega, kuigi eksperdid tunnistavad, et see teenus on meil ja ka mujal riikides alles lapsekingades. Märksa tõenäolisem on, et lähiajal otsivad ettevõtjad võimalusi, kuidas kaup veelgi kiiremini kohale toimetada, ideaalis samal päeval. Ülemaailmselt läbi viidud uuringute kohaselt on ülioluline ka võimalus ostetud kaupu lihtsalt tagastada ja ümber vahetada ning see protsess on teine valdkond, millele e-äri lähitulevikus tõenäoliselt keskendub. Lisaks tuleb arvestada trendiga, et kliendi ootuse kohaselt on viimased toimingud tema jaoks ka tasuta,“ lisab Haak.