Ringo Eco rajab Põhja-Euroopa suurima toidupakendite pesukeskuse

Pakendiprügi vähendamine väliüritustel



Üheks suureks väljakutseks on vähendada pakendiprügi ka suuremahulistel väliüritustel. Tartu Maratoni sarja ürituste peakorraldaja Indrek Kelk on olnud ühekordsete toidupakendite kasutamise vähendamisel üks pioneere Eestis. "Olen 20 aastat koos noortega koristanud Eesti maanteekraave - kui Eesti nähtaval loodusreostusel oleks nimi ja nägu, siis see oleks tankla kohvitopsi nägu maanteekraavis. Keegi peab sellele lõpu tegema ja korduskasutus on selle probleemi loomulik lahendus."