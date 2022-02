Eesti Energia klientide jaanuarikuu arvetel esines arvutusvigu

„Selgitame veel välja juhtunu detaile, ent hetkel oleme tuvastanud, et mõningate klientide jaanuarikuu arvetel on riigipoolne elektrienergia hüvitis maha lahutatud kaks korda: nii käibemaksuta summalt kui ka käibemaksuga summast. Elektrimüüjatele jäi paraku hinnalae hüvitise arvele kuvamiseks vajalikeks IT-arenduseks ülilühike ajaraam, mis ei võimaldanud piisaval määral arveldust eelnevalt testida ja kontrollida,“ selgitas Eesti Energia juhatuse liige Agnes Roos olukorda.

Roos palub klientide ees vabandust ja rõhutab, et kliendid siiski midagi tegema ei pea ja Eesti Energiaga ühendust võtma ei pea. „Veast tulenevalt maksavad osad kliendid seega jaanuarikuu eest vähem kui peaks. Palume kõikidel klientidel neile hetkel väljastatud arve tasuda. Tuvastame veast puudutatud kliendid lähiajal ja korrigeerime nende klientide arved järgmisel kuul ehk märtsikuu alguses. Hetkeseisuga hindame, et korrektuur jääb enamikul klientidel 10 euro piirimaile ega ei too endaga kaasa järgmisel kuul suurt lisakulu,“ lisas Roos.