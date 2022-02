Peaminister Kallas näeb hinnatõusudes probleemi. Ühtki uut toetusmeedet aga ei kõlanud

"Kui septembris nägime inflatsiooni, siis ka jaanuar ei olnud kõige meeldivam. Sealjuures tõusid toiduhinnad, transport, eluase. Räägitakse keskmise palga kasvust, samas peame aru saama ka piirkondlikust ebavõrdusest. Kuna maksame poes kõik juba kõrgemat hinda, maksame rohkem elektri eest jne, siis kas valitsus näeb probleemi ning mida teha, et sellises inflatsioonilises keskkonnas inimeste heaolu tagada," sõnas infotunnis Riina Sikkut (SDE).

Peaminister Kaja Kallas tõdes, et viimastel kuudel on olnud hinnakasv tõesti kiire, samuti mõjutanud seda otseselt ka inflatsioon. Kallas juhtis tähelepanu Eesti panga hinnangule, et praegused erinevad toetusmeetmed on aidanud inflatsiooni ohjeldada, kuid paraku mitte nii palju. Ning kuigi palgad on kasvanud kiiremini kui inflatsioon, siis seegi inimesi tema sõnul hetkel ei aita.

Samas säilitab Kallas positiivset usku. "Kui vaadata ekspertide hinnanguid, siis arvatakse, et see pole pikaajaline. Mingil ajal pidavat minema see langustrendi või vähemalt jääma pidama. See võiks pidurdada ka hinnakasvu," sõnas Kallas ning lisas, et nad jälgivad inflatsiooni tähelepanelikult.

"Õnn tuleb õuele aastal 2023, kuid see täna ei aita”

Sikkuti sõnul tuleks selgelt leevendada hinnatõusu neile, kellel seda väga vaja on. "Keskmine on tõesti ilus, aga selle varju jäävad pered, kes jäävad sellest välja," sõnas ta ning esitas peaministrile küsimuse, et millised on valitsuse plaanid toetada üksikuid eakaid, töötuid ning üksikvanemaid.

"Mis puudutab pensionäre, siis üksiku pensionäri toetus tõuseb oktoobrist. Keskmine pension sai ka tulumaksuvabaks ning kolmandaks on planeeritud järgmiseks aastaks erakorraline pensionitõus," selgitas Kallas. Üksikvanemate puhul tõdes Kallas, et selleks ongi olulised sihitud meetmed ning lisas, et tuleb tähelepanu pöörata nende abistamisele. Ühtegi konkreetset ettepanekut ta aga välja ei käinud. Töötutest jäi sootuks rääkimata.

Lõpetuseks võttis sõna ka Helmen Kütt, kelle sõnul jääb peaministri jutust sõnum "Pidage vastu", ning juhtis tähelepanu, et tegelikult on vaja inimestel abi juba täna. Selle peale Kallas millegi uudsega välja ei tulnud.