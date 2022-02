Tallinna abilinnapea Betina Beškina sõnas, et tänaseks on Tallinnale esitatud 16 000 energiahüvitise taotlust, millest 14 000 esitati elektroonselt. „Menetletud on 29% taotlustest, väljamakseteks on siiamaani kulunud 430 000 eurot. Keskmine väljamakse on 92,50 eurot,” tõi Beškina välja. Ta lisas, et veebruaris on aeglustunud uute taotluste sisseandmine. Keskmiselt on lisandunud 200 uut taotlust päevas, menetleda jõutakse praeguse 400 taotlust päevas.