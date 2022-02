Saaremaa ettevõtjate liit on selgelt vastu piletihinna tõusule

Eelmise aasta lõpus teavitati SEL-i majandus- ja taristuministri määruse muutmisest, mis käsitleb parvlaeva piletihindu. Eelnõu esitati kooskõlastamiseks eelnõude infosüsteemi EIS kaudu rahandusministeeriumile ning arvamuse avaldamiseks Saaremaa ettevõtjate liidule.

SEL arutas teemat 1. veebruaril toimunud laiendatud juhatuse koosolekul ja jõudis ühehäälselt seisukohani, et on ühemõtteliselt ja selgesõnaliselt igasuguse hinnatõusu vastu. Liit on jätkuvalt seisukohal, et sellisel kujul antud põhjendustega ja ilma põhjalikumat taustauuringut läbi viimata on piletihindade tõstmine ebavajalik ja vastuvõetamatu kõikidele Saare maakonna elanikele ja ettevõtjatele.

Parvlaevaühendus on Saaremaa ja mandri-Eesti vaheline maanteepikendus, mille eesmärk on efektiivse avaliku transpordi võimaluse tagamine. Käesolev otsuse kavand kahjustab oluliselt Saaremaa ettevõtluse ja elukeskkonna konkurentsivõimet võrreldes mandri ja selle peamiste tõmbekeskustega.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium on teavitanud avalikkust, et tõstab 1. märtsist olulisel määral suursaarte parvlaevaliinide piletihindu. Ministeeriumi ja suursaarte esindajate vahelistel varasematel kohtumistel on palutud diskussiooni, ühist arutelu ja koos tulevikku suunatud parimate võimalike lahenduste väljatöötamist.

Muudatused mõjutavad kõiki Saaremaa elanikke

SEL tõi välja, et suursaarte elanike ja esindajate seisukohti ja tagasisidet on täielikult ignoreeritud ning see on vastuvõetamatu. Plaanitava suursaarte parvlaevaliinide piletihinna eelnõuga kehtestatavad piletihinnamääruse muudatused mõjutavad otseselt kõiki Saaremaa elanikke ja ettevõtjaid, kuna kogu elu suursaartel kallineb märgatavalt.