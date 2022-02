Bolti ja Starshipi investor omandas osaluse Euroopa juhtivas e-tervise idufirmas

Kry on viimastel aastatel jõudsalt kasvanud ja laienenud üle Euroopa, pakkudes teenust Rootsis , Norras, Suurbritannias , Prantsusmaal ja Saksamaal . MItmel viimasel aastal on Kry oma teenusemahte kahekordistanud - 2021. aasta lõpuks oli üle e-kanalite teostatud 5 miljonit patsiendi teenindust.

“Kry on meie fondi jaoks hea näide, kuidas me saame pakkuda väärtust ka hilisema faasi idufirmadele Skandinaavias, pakkudes kauaaegsetele töötajatele võimalust oma tööga omandatud optsioone rahaks teha. Lisaks on meil hea meel, et me fondil on nüüd jalajälg olemas kiiresti kasvavas e-tervise turul, mida oodatakse lähima 4 aasta jooksul kolmekordistuvat ja kasvavat üle 30 miljardi euro käibega turuks” kommenteeris Siena Secondary Fondi partner Rando Rannus.