Energiahüvitisi ei võeta ära võlgade katteks

“Kui energia hinnatõusu leevendustoetust loetaks sissetuleku hulka, võib selle tulemusel inimene töötutoetusest ilma jääda ja see ei oleks õige. Teiselt poolt oli mure inimestel, kellel on võlgnevused, sest kohtutäituritel oli võimalus seda sihtotstarbelist toetust arestida. Toetus, mis on mõeldud kõrgete elektri- ja küttearvete leevendamiseks, peab jõudma abivajajani, et arvete maksmata jäämisel ei tekiks täiendavaid võlgu,” ütles Pillak. “Õnneks saime need murekohad kiirelt lahendatud ja tänu sellele jõuab abi kindlamini selle vajajateni,” lisas ta.