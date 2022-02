Energiakulude leevendamiseks toetab pealinn täiendavalt abivajajaid ja kolmandat sektorit

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul näeme, et praeguses olukorras on hakanud kasvama nii abivajajate arv kui ka nende vajadused. “Seega otsustasime eelarvet suurendada, et saaksime intensiivsemalt ja vajadusel põhjendatud juhtudel paindlikumalt seda toetust inimestele pakkuda,“ ütles Kõlvart. „Kindlasti vajab suurendamist ka riiklik 150-eurone toimetulekupiir, mille tõstmise vajadusele oleme vabariigi valitsuse tähelepanu juhtinud. Nii väikesest summast ei piisa ühe inimese esmavajaduste katmiseks.“